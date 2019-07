Für diesen Mann schlägt das Herz von Gerda Lewis' (26) bester Freundin! Für die diesjährige Bachelorette war es eine echte Überraschung, als in der ersten Nacht der Rosen auch Sebastian Mansla aus dem Auto stieg – immerhin ist der Rosenanwärter in der Vergangenheit schon mit Gerdas Freundin Doreen auf Tuchfühlung gegangen. Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin kam eine Beziehung mit dem Ex der besten Freundin daher nicht infrage. Doch auch Doreen scheint längst über Sebastian hinweg zu sein: Sie ist mittlerweile mit einem anderen Hottie glücklich!

Piotr heißt ihr Liebster, mit dem sich die Internet-Bekanntheit extrem verliebt im Netz zeigt. Auf Instagram lassen die beiden ihre Fangemeinde an ihrem Leben teilhaben und versorgen ihre Follower regelmäßig mit süßen Schnappschüssen. Dazu gibt es des Öfteren auch emotionale Liebeserklärungen. "Unsere Beziehung zueinander ist viel tiefer, als die meisten denken. Wir unterstützen uns in jeder Lebenslage. Wir ergänzen uns und verstehen einander", ist nur ein Beispiel für all die romantischen Worte, die Doreen im Netz an ihren Freund richtet. Zugleich macht die Blondine mit ihren Fotos und Statements auch klar: An Rosen-Boy Sebi hat sie kein Interesse mehr!

Die Liaison zwischen Doreen und dem Kuppelshow-Kandidaten soll derweil nicht von langer Dauer gewesen sein. "Es war von beiden Seiten aus, glaube ich, ich weiß es nicht, nicht so mit ernsten Absichten", versicherte der Muskelmann gegenüber RTL, musste aber trotzdem direkt in der ersten Show nach Hause fahren.

Instagram / piotrplch Piotr Paluch und Doreen Petrova

Instagram / piotrplch Doreen Petrova und ihr Freund Piotr

Instagram / piotrplch Influencer Piotr Paluch und Doreen Petrova

