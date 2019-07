Dieser Promi war also auch dabei! Heute fand das Halbfinale von The Masked Singer statt – fünf kostümierte Promis kämpfen am kommenden Donnerstag in der letzten Sendung um den Sieg. Für den Panther hat es leider nicht gereicht – die Figur wurde von den Zuschauern rausgewählt. Nun ist aber auch endlich klar, wer sich unter dieser Maske befunden hat: Es war Stefanie Hertel (40)!

Eng wurde es nach der ersten Runde für das Monster, den Panther und den Grashüpfer. Nach der ersten Performance mussten die Wackelkandidaten ein zweites Mal auf die Bühne und noch ein Lied performen. Danach stand endgültig fest, wer das Rateformat verlassen muss: Es war der Panther. Darunter verbarg sich Stefanie Hertel. Sie war schon seit Langem einer der Fan-Favoriten für diese Figur.

Vergangene Woche traf es das Eichhörnchen, das sich als Männermodel Marcus Schenkenberg (50) entpuppte. In den Shows zuvor wurden Heinz Hoenig (67), Susan Sideropoulos (38) und Lucy Diakovska (43) entlarvt.

Getty Images Schlagersängerin Stefanie Hertel beim Deutschen Comedypreis 2018

Getty Images Das "The Masked Singer"-Rateteam Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes

Getty Images Marcus Schenkenberg und das "The Masked Singer"-Eichhörnchen

