Kann man mit den Hinweisen bei The Masked Singer überhaupt was anfangen? Heute fand das Halbfinale der beliebten Rateshow statt – es gibt noch fünf Promis zu enthüllen, die sich bisher unter aufwendigen Kostümen verstecken. Aber welche Stars sind dabei? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, liefert die Show zu allen Auftritten einen kurzen Clip mit Tipps, die die Zuschauer auf die richtige Fährte locken sollen. Doch die Promiflash-Leser sind sich einig: Die Indizien sind nicht hilfreich!

Das ergab eine Promiflash-Umfrage: Von 1.075 Usern gaben 80,7 Prozent (867 Stimmen) an, dass sie die Tipps für zu verwirrend halten und nicht wüssten, wie sie von den Hinweisen auf die Promis kommen sollten. 19,3 Prozent (208 Stimmen) äußerten sich positiv zu den Indizien. Auf Twitter beschwerten sich ebenfalls viele Zuschauer über die Hinweise: "Die Indizien sind mitunter nicht einmal zu lesen beziehungsweise zu sehen" und "Wenn jemand anhand der Indizien jemanden erraten hat – denjenigen will ich heiraten", lauteten zum Beispiel zwei Kommentare auf der Social-Media-Plattform.

Ab und zu helfen die Tipps aber doch! Von Anfang an war Stefanie Hertel (40) die heißeste Anwärterin für den Panther – und zwar begründet! Beispiele? In einem Einspieler bekam die Raubkatze 60 Punkte – ebenso viele wie Stefanie beim Grand Prix der Volksmusik im Jahr 1992 ergattert hatte. Bei red bekannte die Panther-Dame zudem, dass sie für ihr Leben gerne kocht – genau wie Stefanie, die bereits in etlichen Kochshows wie etwa "Alfredissimo!" zu Gast war.

Getty Images Das "The Masked Singer"-Rateteam Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Astronaut

Joshua Sammer/Getty Images ; Matthias Rietschel/Getty Images Stefanie Hertel, Schlagersängerin

