Was hat sich Justin Bieber (25) da nur entgehen lassen? Die vergangenen Jahre im Leben von Selena Gomez (27) waren keinesfalls nur von Höhen, sondern vor allem auch von Tiefen gezeichnet. Ihre Nierentransplantation, die Trennung von dem Weltstar und dessen anschließende Hochzeit mit Hailey (22) – Selena hatte an einigem zu knabbern und zog sich deshalb zunehmend aus dem Rampenlicht zurück. Jetzt ist die Sängerin jedoch wieder mit voller Wucht zurück auf der Bildoberfläche – älter und schöner denn je!

Erst am Anfang der Woche wurde die "Love Will Remember"-Interpretin 27 Jahre alt – ein guter Grund, um über den großen Teich zu fliegen und mit Freunden in Europa auf das neue Lebensjahr anzustoßen. Aus dem Urlaub postete die Beauty jetzt ein Foto, das die Herzen ihrer Fans schneller schlagen lässt. In einem schwarzen Kleid mit rotem Blumenprint und ohne aufwendiges Make-up sitzt Selena auf einem Boot und schaut leicht lächelnd und verträumt in die Kamera. "Ich in Italien, wie ich verzweifelt versuche, wie in einem Fellini-Film auszusehen", schrieb sie zu dem sinnlichen Schnappschuss.

Mit dem Post löste Sel eine wahre Begeisterungswelle ihrer Follower aus. Innerhalb einer Stunde klickten über fünf Millionen User der Foto- und Videoplattform auf den Like-Button. "Selena Gomez ist einfach ein wahres Kunstwerk", lautete ein Kommentar. "Endlich ist sie zurück", ein weiterer.

Instagram / selenagomez Selena Gomez an ihrem 27. Geburtstag

Getty Images Selena Gomez in Cannes 2019

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den American Music Awards 2011

