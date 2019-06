Erst vor wenigen Tagen hatte Selena Gomez (26) erneut für Aufsehen gesorgt: Die Sängerin versuchte still und heimlich das letzte gemeinsame Bild mit ihrem langjährigen On-Off-Freund Justin Bieber (25) von ihrem Social-Media-Kanal zu entfernen – nur blieb das von ihren Fans nicht unentdeckt. Seitdem wird gemunkelt, was Sel zu diesem Schritt bewegt haben könnte. Ein Insider stellte jetzt klar, was dahinter steckt.

Offenbar fließt trotz allem kein böses Blut zwischen Selena und Justin. Im Gespräch mit Hollywood Life betonte die Quelle, dass die Musikerin ihrem Ex mit dem Löschen des Geburtstags-Posts nicht habe schaden wollen. Im Gegenteil: Es sei etwas Gutes für sie beide. “Wenn überhaupt, war es eine positive Sache für sie, das letzte Bisschen von ihrer Instagram-Seite zu löschen, da sie sich bewusst ist, dass die Fans noch immer an der Idee von ‘Jelena’ festhalten”, erklärte der Informant. Und dazu wolle Sel einfach nicht beitragen. Die Zeit mit Justin sei ein “wichtiges Kapitel in ihrem Leben” gewesen: “Aber das ist definitiv vorbei.”

Die 26-Jährige befinde sich momentan in einer “total neuen Phase in ihrem Leben” und sei bereit dazu, diese auch anzunehmen. Dass Selena nach ihrem Zusammenbruch im vergangenen Jahr neue Kraft geschöpft hat, bewies sie erst vor wenigen Tagen: Sie verkündete, dass ihre neue Platte endlich fertig ist.

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Selena Gomez beim WiLD 94.9's FM's Jingle Ball 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de