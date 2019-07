Dieser Besuch hat Prinz Harry (34) seiner Mutter ganz nahe gebracht. Der Royal spricht mittlerweile ganz offen darüber, wie sehr ihn der frühe Unfalltod von Prinzessin Diana (✝36) traumatisiert hat. Das Wohl von Kindern liegt dem Herzog von Sussex deshalb ganz besonders am Herzen. Am Donnerstag besuchte er ein Kinderkrankenhaus in Sheffield. Das war nicht nur deshalb ein ganz besonderer Termin, weil er seit Kurzem Vater ist: Harry wandelte bei dem Termin buchstäblich auf den Spuren seiner Mutter.

Diana hatte ebenjenes Krankenhaus vor 30 Jahren besucht. Ein Mitarbeiter präsentierte Harry ein Fotoalbum mit Schnappschüssen von dem hohen Besuch. Harry ließ es sich nicht nehmen, das Besucherbuch zu signieren. Ein Foto zeigte Diana im Gespräch mit einer Mutter, die ihren Sohn auf dem Schoß hatte – fast das exakt selbe Bild bot sich jetzt den Fotografen, als sich der 34-Jährige zu einem kleinen Patienten und dessen Mutter setzte. Der einjährige Noah durfte Bart und Frisur des königlichen Besuchs inspizieren.

Harry unterhielt sich wie damals schon Diana mit den Angestellten der Klinik. Anschließend eröffnete er einen neuen Flügel des Krankenhauses. Auch das hatte die Prinzessin 1989 getan. Harrys Ehefrau Meghan (37) und Söhnchen Archie waren leider nicht mitgekommen.

ALLAN LEWIS/AFP/Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry

Chris Jackson/Getty Images Foto von Prinzessin Diana im Kinderkrankenhaus von Sheffield (1989)

Getty Images Prinz Harry bei einem Besuch im Kinderkrankenhaus von Sheffield im Juli 2019

Chris Jackson/Getty Images Fotografie von Prinzessin Diana im Kinderkrankenhaus Sheffield



