Bald läuten in Monaco wieder die Hochzeitsglocken! Vor wenigen Wochen gab Charlotte Casiraghi (32), die Enkelin von Grace Kelly (✝52), ihrem Liebsten Dimitri Rassam das Jawort. Nun wird am Wochenende ein weiteres Mal gefeiert: Louis Ducruet, der Sohn von Prinzessin Stéphanie von Monaco (54), wird sich am Samstag vermählen. In einem Interview sprach der Adelsspross nun über die Zeremonie und verriet, wie seine Familie darin eingebunden ist.

Der Neffe von Fürst Albert (61) erzählte Hello Monaco, dass er seine Verlobte Marie Chevalier beim Studium kennengelernt habe und inzwischen schon sieben Jahre mit ihr zusammen sei. Neben einem Empfang für Freunde, Familie und einige Promigäste soll es auch eine große kirchliche Trauung in der Kathedrale von Monaco geben – als Hommage an Louis' Großvater Rainier III. (✝81), der dort einst Grace Kelly heiratete. "Ich habe meine Großmutter nicht mehr kennenlernen können, aber ich hatte eine starke Bindung zu meinem Großvater. Und ich wollte, dass er hier bei mir ist. Während der Hochzeitszeremonie in der Kathedrale wird er irgendwie bei mir sein", erklärte der 26-Jährige.

Seine Mutter Stéphanie sei schon aufgeregt, schilderte Louis weiter: "Sie ist sehr glücklich, aber nervös, weil ich ihr einziger Sohn bin, der einzige Junge der Familie. Also ist sie ein bisschen gestresst und sehr emotional wegen der Hochzeit. Aber sie mag Marie." Auch seine Schwestern Camille (21) und Pauline (25) hätten Marie bereits ins Herz geschlossen – Nachwuchsdesignerin Pauline entwarf sogar das Brautkleid für die kirchliche Trauung.

