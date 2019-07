Susanne Böhm schwebt wieder auf Wolke sieben! Anfang des Jahres sorgten sie und ihr Noch-Ehemann Werner Böhm (78) mit ihrer Trennung für Negativ-Schlagzeilen. Susanne soll Werner nach 24 gemeinsamen Jahren urplötzlich verlassen und nur einen Abschiedsbrief hinterlassen haben. Außerdem war der Schlagerstar sich damals sicher, dass es bereits einen anderen Mann an der Seite seiner Ex geben müsse. Nun hat Susanne tatsächlich wieder jemanden kennengelernt und ist frisch verliebt!

Das verriet die 49-Jährige jetzt im Bild-Interview. Mit ihrem neuen Freund Heiko Stock ist sie bereits seit April zusammen. Die beiden lernten sich in seinem Restaurant in Hamburg kennen: "Nach der Trennung von Werner kam Susanne häufiger mit einer Freundin bei mir im Restaurant essen. Ich hatte großes Interesse, sie näher kennenzulernen, saß oft mit am Tisch", erzählte Heiko. Susanne ist mit dem neuen Mann an ihrer Seite total happy und kommt aus dem Schwärmen kaum noch raus: "Ich habe durch Werner die Ruhe gefunden. Jetzt gibt Heiko mir Power und Tempo und ich bringe ihm die Ruhe und Geborgenheit, die er braucht."

Die Frischverliebte wünscht sich ein gutes Verhältnis zu ihrem Ex-Mann – dieser ist von dem neuen Liebesglück seiner Verflossenen allerdings so gar nicht begeistert. "Ich war oft mit Susanne in Heikos Restaurant. Seit Jahren baggert der Stock an Susanne rum, hatte ihr sogar mal Blumen aufs Auto gelegt. [...] Er hat mir meine Frau weggenommen. Ich finde das ganz mies. Ich mag den Typen nicht!", wetterte Werner.

