Dieser Tod erschütterte diese Woche die Musikwelt: Gestern wurde bekannt, dass der Sänger Werner Böhm (78), der unter dem Künstlernamen Gottlieb Wendehals berühmt geworden war, verstorben ist – er wurde 78 Jahre alt. Er verstarb kurz vor seinem Geburtstag am fünften Juni auf Gran Canaria. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest. Doch nun erzählte ein Bekannter von Böhm, wie der Verstorbene aufgefunden wurde.

Gegenüber RTL sagte ein guter Freund des Ex-Dschungelcampers, dass Werner auf der spanischen Insel von seiner guten Freundin Helga versorgt worden sei, die ihn einen Tag vor seinem Tod auch noch gesehen habe: "Helga hat sich verabschiedet mit dem Gruß: 'Morgen sind wir wieder da, morgen kommt der Masseur, dann geht es dir besser.' Er hatte einige Rückenprobleme", ließ er Revue passieren. Am Dienstag sei er dann tot gewesen. "Sie haben ihn mit seinem Handy in der Hand vorgefunden", fügte der Bekannte noch hinzu. Werner sei wohl friedlich eingeschlafen.

Werner Böhm hatte in den 80er-Jahren in der Rolle des Gottlieb Wendehals seinen Durchbruch. Sein Partyhit-Evergreen "Polonäse Blankenese" landete 1981 auf dem ersten Platz. 2004 nahm er an der ersten Staffel des Dschungelcamps teil.

Helmke, Torsten / ActionPress Musiker Werner Böhm, 2019

Getty Images Werner Böhm, Juli 2015

gbrci / Future Image / Actionpress Werner Böhm in der Talkshow "Pauli Talk", 2019



