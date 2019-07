Die Gerüchte werden immer lauter! Am 9. August startet die siebte Staffel von Promi Big Brother im TV und aktuell kommen immer mehr Details über das Format ans Licht. So ist jetzt schon klar, dass die Auftaktshow eine Laufzeit von stolzen fünf Stunden haben wird. Die prominente Besetzung des Formats wurde offiziell allerdings noch nicht bekannt gegeben. Umso spannender ist dieser heiße Tipp: Zieht Hannelore Kramm (77) in den Container?

Einem Promiflash-Insider zufolge könnte genau das der Fall sein. Er ist davon überzeugt, dass die Heino-Gattin in diesem Jahr zum Cast zählen wird. Damit wäre Hannelore schon die dritte Person, bei der über eine Teilnahme spekuliert wird. Auch Germany's next Topmodel-Sternchen Theresia Fischer und Michael Wendlers (47) Noch-Ehefrau Claudia Norberg sollen laut Insidern zu den Bewohnern zählen.

Bei zwei TV-Gesichtern ist es hingegen bereits sicher, dass sie in der Sendung zu sehen sein werden: Wie schon im vergangenen Jahr führen die Moderatoren Jochen Schropp (40) und Marlene Lufen (48) wieder gemeinsam durch die Show.

Getty Images Heino und seine Hannelore in München

Anzeige

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore Kramm im April 2019

Anzeige

Getty Images Jochen Schropp und Marlene Lufen beim Deutschen Comedypreis

Anzeige

Wie fändet ihr es, wenn Hannelore in den Container ziehen würde? Das wäre mega! Ich fände das irgendwie nicht so cool. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de