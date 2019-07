Seit dreizehn Jahren lässt sie die Welt an ihrem musikalischen Talent teilhaben – und anlässlich dieses Jubiläums nun auch an etwas noch Persönlicherem! Seitdem Taylor Swift (29) ganz offiziell ins Rampenlicht zurückgekehrt ist, erfreut sie ihre Fans mit einem Track nach dem anderen! Erst vor wenigen Tagen überraschte sie ihre Community innerhalb eines Live-Streams mit ihrem neuen Song "The Archer". Jetzt bedankt sich die Künstlerin zusätzlich mit einer besonders aufmerksamen Geste für die langjährige Unterstützung ihrer Bewunderer!

In ihrem Live-Stream auf Instagram verkündet Taylor: "Das ist das dreizehnte Jahr, in dem ich Alben veröffentliche, was außerdem meine Glückszahl ist. Also dachte ich mir, dass wir etwas tun müssen. Seitdem ich 13 Jahre alt bin, schreibe ich Tagebücher. Als ich sie durchgegangen bin, habe ich Seiten markiert, von denen ich dachte, dass sie euch interessieren könnten." Und genau diese Zeilen sollen TayTays Fans jetzt zu Gesicht bekommen!

Die etwa 120 ausgewählten Seiten sollen ab dem 23. August innerhalb der vier Deluxe-Editionen von Taylors Album veröffentlicht werden. Worum es in den Schnipseln wohl gehen mag, die die Swifties bald in ihren CD-Hüllen entdecken werden? "Es ist alles dabei: vom Heimkehren nach einem schlechten Schultag mit 13 Jahren, über Grammy-Nächte, bis hin zu der Verarbeitung meines Lebens als Teenager", plaudert die Musikerin aus.

Getty Images Taylor Swift in Nevada

Instagram / taylorswift Taylor Swifts Tagebücher

Getty Images Taylor Swift bei der "TIME 100 Gala" in New York, April 2019

