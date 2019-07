Sexy Eis für Daniela Katzenberger (32)! Die Kultblondine ist längst für ihre humorvollen Social-Media-Beiträge bekannt: Auf ihren Kanälen unterhält sie ihre Follower regelmäßig mit Alltagsszenen, Stylingpannen oder selbstironischen Postings. Erst kürzlich teilte Dani ein Foto von sich beim Entspannen im Schaumbad – und das, obwohl es draußen 40 Grad heiß war. Wie die Katze ihre Körpertemperatur danach wieder runtergefahren hat, zeigt jetzt ein neuer Post – auf dem Dani doch glatt ganz frech Brüste zeigt!

Auf Instagram teilte Dani nun den witzigen Schnappschuss. Fröhlich lächelt sie darauf in die Kamera, reißt die Arme nach oben und präsentiert nebenbei noch Busen. Doch nicht etwa ihren eigenen: In einer großen Waffel ergaben zwei Vanilleeis-Kugeln – bestückt mit braunen Schokodrops – quasi das Ebenbild einer weiblichen Brust, die dann auf passender Höhe ihres Oberkörpers von einer fremden Hand in die Kamera gehalten wurden. "Zeit für ein Eis #iceboobchallenge (spontan von mir gegründet)", witzelte das TV-Gesicht dazu.

Aber wer weiß: Vielleicht ruft die 32-Jährige damit wirklich einen neuen Trend ins Leben. Ihre Follower sind zumindest ganz angetan von dieser lustigen Aufnahme. "Muss man definitiv nachmachen, du Sonnenschein", lobte ein User in der Kommentarspalte. "Ihr habt immer so geile Ideen. Ich lache mich jedes Mal schlapp", kommentierte ein anderer Nutzer.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juli 2019

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2015

ActionPress Daniela Katzenberger im Juni 2019

