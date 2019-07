Seitdem Suri Cruise (13) auf der Welt ist, steht sie im Fokus der Medien. Durch ihre berühmten Eltern Tom Cruise (57) und Katie Holmes (40) musste der Promispross schon früh mit dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi umgehen. Mittlerweile ist es etwas ruhiger um den Teenager des Ex-Schauspieler-Paares geworden. Erst kürzlich wurde Suri aber wieder von Fotografen entdeckt – und auf den neusten Bildern wirkt sie schon ziemlich erwachsen!

Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi die 13-Jährige in New York, während sie auf ein Taxi wartete. In ihrem luftig pinkfarbenen Sommerkleid stand die prominente Tochter am Straßenrand mit ihrer Nanny – von ihrer Mama Katie war dabei weit und breit keine Spur. Die neusten Bilder beweisen wieder einmal, wie groß Suri mittlerweile geworden ist.

Dass sich Katie und Suri besonders nahe stehen, ist kein Geheimnis. Mit Papa Tom hat der Teenager allerdings kein so gutes Verhältnis. Seit 2013 gab es kein gemeinsames Foto mehr von dem "Mission Impossible"-Darsteller und seiner Kleinen.

Felipe Ramales / SplashNews.com Suri Cruise im Juli 2019

Renato Marzini / Splash News Tom Cruise, Katie Holmes und Tochter Suri in 2010

Felipe Ramales / SplashNews.com Suri Cruise in New York

