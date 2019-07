Da ist aber jemand über beide Ohren verknallt! Erst kürzlich machte Nikki Bella (35) Nägel mit Köpfen: Sie gab bekannt, nach ihrer Trennung von John Cena (42) wieder einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Die Wrestlerin geht mit dem Profitänzer Artem Chigvintsev durchs Leben, den sie bereits 2017 bei ihrer Dancing with the Stars-Teilnahme kennenlernte. Mit einem ersten Red-Carpet-Auftritt Mitte Juli zeigten die zwei schon, wie ernst es ihnen miteinander ist. Jetzt kam Nikki in einem Interview über ihre neue Liebe aber zusätzlich noch richtig ins Schwärmen!

Gegenüber Hollywood Life packte sie aus, wie erleichternd es für sie ist, ihre neue Liaison endlich öffentlich gemacht zu haben: "Es ist großartig! Ich habe versucht, dafür zu kämpfen, dem Ganzen keinen Namen zu geben und versucht, mir genügend Zeit zu nehmen", erklärte sie. Doch mittlerweile könne und wolle sie sich einfach nicht mehr gegen ihre Gefühle wehren: "Ich weiß nicht. Dieser Typ hier – Ich weiß nicht, er lässt mein Herz stehenbleiben und es macht Spaß, diese Liebe zu zeigen. Ich denke die Leute brauchen so etwas, verstehst du?"

Tatsächlich soll es bei den beiden schon Anfang des Jahres gefunkt haben. Doch was steckte hinter der langen Heimlichtuerei? Artem hatte darauf im Gespräch mit dem Magazin eine simple Antwort: "Ich glaube, vor allem in dieser Branche, geht es sehr schnell, dass Leute anfangen, Dinge zu labeln, bevor es ernst wird." Er und Nikki wollten hingegen erst mal für sich in Ruhe schauen, ob sich zwischen ihnen etwas Ernstes entwickeln kann.

Getty Images John Cena und Nikki Bella bei der "Daddy's Home 2" Premiere

Getty Images Artem Chigvintsev und Nikki Bella im Juli 2019

Getty Images Nikki Bella im Juli 2019

