Nikki Bella (35) und ihrem Freund Artem Chigvintsev steht das Liebesglück ins Gesicht geschrieben! Die Wrestlerin und der Profitänzer hatten sich bereits im Jahr 2017 kennengelernt, als sie gemeinsam bei Dancing with the Stars über das Parkett fegten. Gefunkt hat es aber erst Anfang dieses Jahres. Jetzt zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich der Nickelodeon Kids' Choice Sports Awards in Los Angeles!

In einer neongelben High-Waist-Jeans und einem weißen Croptop präsentierte sich Nikki erstmals an der Seite ihres neuen Schatzes auf einem Red Carpet – und zog mit ihrem tiefen Ausschnitt alle Blicke auf sich. Dass die Sportlerin derzeit auf Wolke sieben schwebt, war dank ihres Lächelns unschwer zu erkennen. Gemeinsam posierten die beiden für die anwesenden Fotografen und konnten gar nicht die Hände voneinander lassen.

Artem hatte sich ein weißes, kurzärmliges Hemd übergeworfen, das seine starken Tänzerarme perfekt in Szene setzte. Dazu wählte er eine petrolblaue Stoffhose und schlichte, weiße Sneaker. Mit diesem Auftritt bestätigen die beiden endgültig ihre Liebe – auf eine ganz lässige Art!

Jen Lowery / MEGA Nikki Bella und Artem Chigvintsev im Juli 2019 in Santa Monica

