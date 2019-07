Auch Logan Paul (24) hatte seine Zweifel an dieser Turbo-Liebe! Vor wenigen Wochen machten sein Bruder Jake Paul (22) und YouTube-Kollegin Tana Mongeau (21) ihre Verlobung öffentlich. Viele Zuschauer und auch Logan hatten die Beziehung der beiden lange für einen Scherz gehalten. Doch am heutigen Sonntag findet nun die Hochzeit des Paares statt – kurz vor dem großen Tag enthüllten Jake und Tana, wie Logan jetzt zu ihrer Verbindung steht.

Noch vor Kurzem machte der 24-Jährige deutlich, dass er von den Absichten der beiden nicht ganz überzeugt war. Das nimmt Jake, der Logan zu seinem Trauzeugen erwählt hat, ihm aber nicht übel. "Ich glaube, dass er zunächst Zweifel hatte, weil er mein Bruder ist und mich beschützen will. Ich denke, jetzt ist er einverstanden und weiß, was es mit uns auf sich hat und will einfach nur, dass ich glücklich bin. Darum geht es doch im Leben", sagte der 22-Jährige gegenüber Metro UK.

Auch Tana erlebte mit, wie ihr zukünftiger Schwager ihre Beziehung zu Jake für unecht hielt. Kurz vor ihrem Hochzeitstag twitterte sie am vergangenen Donnerstag amüsiert: "Logan glaubt endlich, dass unsere Liebe echt ist und wir wirklich heiraten werden. Und er hat echt angefangen zu weinen, hahahaha, wie süß!" Auf ihrem Kanal hält die 21-Jährige die Fans aktuell auch mit Botschaften zum großen Tag weiter auf dem Laufenden.

Getty Images Tana Mongeau und Jake Paul 2019 in Los Angeles

Instagram / jakepaul Jake und Logan Paul in Rom

Instagram / tanamongeau Internet-Stars Tana Mongeau und Jake Paul

