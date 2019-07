Wie geht es eigentlich Jasmin Cadete? Das fragen sich Fans der diesjährigen Germany's next Topmodel-Kandidatin schon lange. Etwa seit dem Finale der Castingshow herrscht Funkstille vonseiten des Models – nicht einmal unter einem eigenen Account im Netz ist Jasmin aktuell zu finden. Zuletzt hatte die Frankfurterin mit diversen Aufenthalten in einer Psychiatrie und sogar dem Abfackeln der Haustür ihrer Mutter für Schlagzeilen gesorgt. Promiflash hakte bei der jungen Frau nach – und Jasmin lässt nun endlich wieder etwas von sich hören!

In der Psychiatrie befindet sich die 18-Jährige zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr, wie sie Promiflash verrät. "Mir geht es ganz gut. Ich wohne in einem Hotelzimmer, bis ich mir eine eigene Wohnung finanzieren kann", so Jasmin. Warum die ehemalige GNTM-Kandidatin nicht zurück in die Wohnung ihrer Mutter gezogen ist, dazu möchte sie sich nicht äußern.

Wie die restlichen Models aus der Sendung hat Jasmin ebenfalls einen Account auf Instagram, laut eigener Angaben hat sie auf diesen aber keinen Zugriff. Ob in Bezug darauf noch Hoffnung besteht? Die Dunkelhaarige bleibt zuversichtlich: "Ich warte noch darauf, dass ich den Zugang zu meinem offiziellen Instagram-Account bekomme."

Instagram / jasminveitcadeterosado_ Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Jasmin

Anzeige

Instagram / dominicancoco_ Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / dominicancoco_ Jasmin Cadete, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de