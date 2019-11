GNTM-Jasmin Cadete machte ihrem Ärger erneut Luft! Bereits bei ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel sorgte das Model für ordentlich Aufsehen: Während der Castingshow wurde Joy gegenüber ihrer Konkurrentin Lena handgreiflich und musste die Staffel verlassen. Jetzt meldete sich die Laufstegschönheit erneut zu Wort: Diesmal wetterte sie mit durchaus fragwürdigen Aussagen gegen Modelmama Heidi Klum (46) – fließt zwischen den beiden Frauen etwa böses Blut?

Bei Instagram postete die Frau von Sänger Tom Kaulitz (30) ein Bild von einer Kakteen-Plantage in Costa Rica. Für das Posieren vor den meterhohen Stachelpflanzen scheint Nachwuchsmodel Jasmin allerdings nur einen negativen Kommentar übrig zu haben: "Dieser Moment, wenn du dir wünschst, dass Heidi einfach so einen Kaktus frisst", schrieb das Krawall-Girl in ihrer Insta-Story. Sieht ganz danach aus, als würden die Frauen nach dem Show-Aus der Frankfurterin auf Kriegsfuß miteinander stehen – zumindest was Joy anbelangt.

Dabei hatte Heidi noch in erwähnter Problemsituation während der Dreharbeiten auf ihren Model-Schützling optimistisch einzuwirken probiert: "Jeden Tag versuche ich, dass du das Leben positiv siehst und dass du etwas Positives aus deinem Leben machst", erklärte die 46-Jährige damals. Am Ende platzte Jasmins Traum dann allerdings trotzdem und sie musste mit dem 14. Platz das Feld räumen.

