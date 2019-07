Wer sich diverse Musikvideos von R’n’B-Berühmtheit Ciara (33) anschaut oder gerne mal ihr Social Media-Profil durchforstet, kommt auch an ihrem heißen und athletischen Körper nicht vorbei. Die 33-Jährige ist schließlich für ihre wohlgeformten Kurven und stählernen Muskeln, die sie stolz und gerne präsentiert, bekannt. Aber wie bekommt man einen Traumkörper à la Ciara? Das hat die Sängerin in einem Interview nun selbst verraten.

Es ist keine große Überraschung: Ciaras Body kommt nicht von irgendwoher! Dahinter steckt nämlich eine Menge Disziplin – die sich auch die Sängerin erst über Jahre hinweg angeeignet hat. “Als ich meine Karriere begonnen habe, habe ich neun Kilo mehr gewogen als jetzt”, verriet Ciara gegenüber People. Doch dann erfuhr sie davon, dass es sich positiv auf Workouts auswirke, wenn sie stetig fünf kleine Mahlzeiten am Tag zu sich nehme und das tat das regelmäßige Essen dann auch: “Der Körper beginnt, wie eine frisch geölte Maschine zu funktionieren”, so die Künstlerin weiter. Zudem stehe reichlich Flüssigkeit auf der Fitness-Agenda der “Goodies”-Interpretin – so soll Ciara mehr als fünf Liter Wasser am Tag trinken.

Natürlich gehört neben einer gesunden Ernährung auch viel Bewegung zum regelmäßigen Fitness-Programm dazu: Ciara setzt hierbei auf ein Workout, das ihren ganzen Körper beansprucht. Ihre Trainings bestehen aus einem Jump-Workout Plyometrie, Cardio und Gewichtheben.

Getty Images Ciara im Jahre 2004

Getty Images Ciara im Februar 2019

Getty Images Ciara bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

