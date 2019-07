Die Eltern von Joey Heindle (26) und Ramona Elsener sind über die Liebesbeziehung der beiden mehr als erfreut! Erst im März gab der ehemalige DSDS-Teilnehmer bekannt, dass er mit Ramona endlich sein großes Liebesglück gefunden hat. Aber offenbar schweben nicht nur die Turteltauben selbst auf Wolke sieben, sondern auch ihre Familien sind von dem Liebesglück ziemlich angetan. Joeys Mutter bezeichnet Ramona sogar schon als ihre Schwiegertochter!

Bei Promi Shopping Queen mussten die beiden Verliebten am Sonntag zeigen, wie gut sie zusammenarbeiten können. Dabei verriet Joey auch, wie seine Mama zu der jungen Liebe steht: "Meine Mutter hat Ramona kennengelernt und sie total ins Herz geschlossen und gesagt: 'Ramona, meine Schwiegertochter. Ich liebe dich." Und was sagen umgekehrt Ramonas Eltern zu ihrem neuen Promi-Freund? Schon im Mai verriet die schöne Blondine im Promiflash-Interview, dass auch ihre Familie hinter der Beziehung der beiden steht: "Meine Eltern, die sind ganz entspannt. Die unterstützen mich auch in allem."

Einem Liebes-Happy-End scheint somit nichts mehr im Wege zu stehen, schließlich kommt auch Joey bei dem Gedanken an seine Schwiegereltern in spe aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. "Sie hat wirklich ganz tolle, großartige Eltern. [...] Und ich liebe einfach ihren Humor, weil die einfach so lustig sind. Die können über alles lachen und mit denen kann man über alles Spaß machen", verriet er gegenüber Promiflash.

Facebook / Joey Heindle Ramona Elsener und Joey Heindle

Anzeige

Actionpress/ Gulotta,Francesco Joey Heindle und Ramona Elsener in München, März 2019

Anzeige

Meister,Marco/ActionPress Ramona Elsener und Joey Heindle im Mai 2019 im Heide-Park Soltau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de