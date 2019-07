Die Fans von Let's Dance dürfen sich bei der Livetour auf eine weitere Profi-Tänzerin freuen! Für die anstehenden Auftritte in zahlreichen deutschen Städten haben sich bereits so einige bekannte Gesichter aus der TV-Show angekündigt. Unter anderem werden auch Pascal Hens (39) und Oliver Pocher (41) mit am Start sein. Nun kommt eine weitere Profi-Tänzerin dazu: Renata Lusin (31) verkündet, dass sie ebenfalls an der Tour teilnimmt!

"Wow, was für eine Ehre! Ich bin bei der 'Let's Dance'-Tour dabei!", schreibt die ehemalige Tanzpartnerin von Jimi Blue Ochsenknecht (27) und Jan Hartmann (38) auf Instagram und kann ihr Glück offenbar selbst kaum fassen. In einem emotionalen Statement macht die gebürtige Russin klar, wie viel ihr die Teilnahme an der Tournee bedeutet: "Schon als ich ganz klein war, wollte ich auf jede Bühne klettern und jetzt darf ich vor tausenden von Menschen in den größten Hallen und Arenen Deutschlands meiner Leidenschaft, dem Tanzen, nachgehen."

Auch Renatas Ehemann Valentin (32) wird bei der Tour mitmachen, worüber die 31-Jährige ebenfalls sehr glücklich zu sein scheint: "Besonders happy bin ich, dass die Lusins zusammen sind. So stolz auf mein Herz Valentin Lusin", schwärmt die Tänzerin. Ihr Angetrauter war, genau wie sie selbst, in den vergangenen beiden Staffeln von "Let's Dance" als Profi dabei – und belegte mit Ella Endlich (35) in diesem Jahr sogar den zweiten Platz.

ActionPress Valentin und Renata Lusin im Studio von "Let's Dance"

RTL Renata Lusin und Jan Hartmann bei "Let's Dance"

ActionPress Ella Endlich und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

