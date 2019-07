Gute Nachrichten für alle Fans von The Voice of Germany! Schon bald geht die Suche nach Deutschlands schönster Stimme in eine neue Runde. Erst vor wenigen Wochen wurden die diesjährigen Coaches enthüllt. Neben den alten Show-Hasen Mark Forster (35) und Rea Garvey (46) nehmen Rapper Sido (38) und Pop-Sängerin Alice Merton (25) in den roten Sesseln Platz. Nun hat der Sender auch den Starttermin der neunten Staffel bekannt gegeben.

Auf der ProSieben-Website wird verkündet, dass die ersten Blind Auditions am 12. September über die Bildschirme flimmern werden. Auch in diesem Jahr scheinen die Gesangstalente ihre Mentoren von deren Hockern zu hauen. "Dich hat der Himmel geschickt", freut sich beispielsweise Sido über einen der Auftritte. Ob er sich als Show-Neuling den Sieg schnappen wird?

Oder macht einer von Reas Schützlingen das Rennen? Der Sänger feiert nach dreijähriger Pause sein Comeback bei "The Voice of Germany" und kann es kaum erwarten, endlich wieder loszulegen: "Ich komme gerade aus einer aufregenden Zeit mit meinem Album. Jetzt freue ich mich wieder auf meine 'The Voice'-Familie."

