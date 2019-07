Tana Mongeau (21) und Jake Paul (22) sind jetzt offiziell Mann und Frau! Die YouTube-Stars hatten sich erst vor etwa einem Monat verlobt – doch lange wollte das Paar seinem großen Tag wohl nicht entgegenfiebern: Am Sonntag läuteten in Las Vegas bereits die Hochzeitsglocken. Mit rund 250 Gästen feierten Tana und Jake ihren Schritt ins Eheleben. Dabei gab es einen ordentlichen Star-Auflauf!

Mit einem kleinen Flugzeug ging es für das Liebes-Pärchen los zur Zeremonie in der Casino-Metropole. Mit an Bord: Jakes Bruder Logan (24), Sängerin Loren Gray (17), Bloggerin Kristen Hancher (20), Schauspieler King Bach, YouTuber Tanner Fox und Rapper Lil Mosy. Auch alle anderen Gesichter auf dem Instagram-Gruppenfoto können eine sechs- bis siebenstellige Zahl an Followern vorweisen. Für diese hochkarätige Besetzung findet Jake folgende Worte: "Sollte diese Maschine abstürzen, wäre es legendär."

Der 22-Jährige hatte auch seinen Bruder zu seinem Trauzeugen ernannt, obwohl der YouTuber die Verbindung von Tana und Jake zunächst für einen Scherz gehalten hatte. Das änderte sich kurz vor dem Hochzeitstag: "Logan glaubt endlich, dass unsere Liebe echt ist und wir wirklich heiraten werden. Und er hat echt angefangen zu weinen, hahahaha, wie süß!", freute sich die frischgebackene Braut auf Twitter.

Getty Images Loren Gray 2019 in Los Angeles

APEX / MEGA Tana Mongeau und Jake Paul an ihrem Hochzeitstag

Getty Images YouTuber Logan Paul in Los Angeles

