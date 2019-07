2016 lernte Bauer Jörg in der zwölften Staffel des RTL-Kuppelformats Bauer sucht Frau mit Vanessa seine Traumfrau kennen. Schon kurz nach Ende der Show hat das glückliche Pärchen seine Liebe dann gekrönt und bei einer romantischen Zeremonie auf Burg Guttenberg Ja gesagt. Knapp ein Jahr nach der Hochzeit geht es nun in die Familienplanung – und allzu lange soll der Nachwuchs nicht mehr auf sich warten lassen. In diesem Zusammenhang gibt Jörg jetzt auch preis: Einen Sprössling hat der Farmer sogar schon.

Neun Jahre alt ist Söhnchen Ilias mittlerweile und lebt seit März mit seiner Mama in Österreich. Auch wenn der Kleine ziemlich weit von seinem Papa entfernt wohnt, verbringen die beiden trotzdem viel Zeit miteinander. "Er kommt halt alle zwei bis vier Wochen und bleibt das Wochenende", erklärt der Landwirt Bauernreporter Ralf bei RTL-Extra. Und auch Vanessa versteht sich mit Jörgs Kind aus einer früheren Beziehung offenbar ganz prima. "Zur Hochzeit war ich sogar mit ihm sein Outfit kaufen", freut sie sich über das gute Verhältnis der beiden.

Damit wartet also nicht nur das verliebte Bauern-Paar auf einen baldigen Familienzuwachs – auch Ilias dürfte sich sicher über ein Geschwisterchen freuen. Wann er sich großer Bruder nennen darf, ist bisher allerdings noch nicht ganz klar. "Es ist nicht so, dass wir jetzt stark in der Produktion sind", erklärt Jörgs Herzensdame und gibt zu, aktuell öfters noch ihre Zweisamkeit zu genießen.

TVNOW "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Vanessa und Jörg an ihrem Hochzeitstag

Bauer sucht Frau, RTL "Bauer sucht Frau"-Jörg und Vanessa im Tattoo-Studio

Bauer sucht Frau, RTL "Bauer sucht Frau"-Jörg und Kandidatin Vanessa

