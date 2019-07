Herzogin Meghan (37) gewährt einen bisher ungesehen Einblick in ihre Schwangerschaft! Anfang Mai kam das Baby von der einstigen Schauspielerin und ihrem Liebsten Prinz Harry (34) zur Welt – und ist seitdem der ganze Stolz des Paares. Einige Wochen vor der Entbindung ging die 37-Jährige in den Mutterschutz und nahm keine öffentlichen Termine an der Seite ihres Gatten mehr wahr. Im Rahmen ihrer Charity-Kampagne zeigt sie jetzt allerdings, dass sie in der letzten Phase ihrer Schwangerschaft nicht untätig war: Meghan postete nun neue Babybauch-Bilder auf Social Media!

Auf den Schnappschüssen auf Instagram ist zu sehen, dass der Ex-Suits-Star regelmäßig die Smart Works-Räumlichkeiten besuchte, ein Wohltätigkeitsprojekt, dessen Schirmherrin Meghan ist und arbeitssuchenden Frauen hilft, einen Job zu finden. Das Besondere an den Fotos ist aber vor allem eins: Die runde Babykugel der Herzogin, die sie auf einigen Aufnahmen sanft streichelt. Den Schwanger-Glow, den sie während dieser Zeit hatte, können nun also auch endlich die Royal-Fans nachträglich bewundern.

Und der Anblick scheint Seltenheitswert zu haben: Wie Harry kürzlich verriet, möchte er maximal zwei Kinder mit seiner Gattin. Als Grund hierfür nannte er Umweltprobleme – denn er habe vor allem den Wunsch, seinen Kids eine bessere Welt zu hinterlassen.

Instagram / sussexroyal Herzogin Meghan während ihrer Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / sussexroyal Herzogin Meghan während ihrer Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / sussexroyal Herzogin Meghan während ihrer Kooperation mit der Vogue

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de