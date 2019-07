Läuten im Hause Olsen etwa bald die Hochzeitsglocken? Seit März 2017 ist Schauspielerin Elizabeth Olsen (30) glücklich an Milo Green-Frontmann Robbie Arnett vergeben. Nachdem sich die Blondine 2014 von Narcos-Darsteller Boyd Holbrook (37) getrennt hatte, zeigte sie sich vor knapp zwei Jahren erstmals mit dem neuen Mann an ihrer Seite. Ihre Beziehung halten die beiden Turteltauben jedoch ziemlich privat. Jetzt sollen sie ihr Liebesglück aber offenbar endgültig besiegeln wollen und sich schon bald das Jawort geben.

Offiziell bestätigt haben weder Elizabeth noch ihr Liebster die freudige Hochzeits-News. Wie People aber nun von einem Insider erfahren haben will, sollen sich der Marvel-Star und Robbie schon bald vor den Traualtar wagen. Der Gedanke ist jedenfalls gar nicht so abwegig: Immerhin hatte die Blondine in der Vergangenheit sogar schon über Familienplanung gesprochen. "Ich dachte mir auch, oben ist noch dieses kleine Zimmer – das wäre perfekt für ein Kind", plauderte sie beim Gespräch über Renovierungsarbeiten gegenüber dem Magazin aus.

Neben Elizabeth schwebt offenbar auch Schwester Ashley (33) gerade total im Liebesglück! Nachdem die Beziehung der Schauspielerin mit Richard Sachs auseinandergegangen war, fand sie in ihrem guten Freund Louis Eisner plötzlich die große Liebe. Wie Elizabeth hält aber auch die Fashion-Designerin ihr Privatleben ziemlich geheim.

Instagram / elizabetholsenofficial Elizabeth Olsen und ihr Freund Robbie Arnett

Getty Images Sänger Robbie Arnett und Schauspielerin Elizabeth Olsen

Getty Images Ashley Olsen, Schauspielerin

