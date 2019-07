Sind Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) seit heute schon offiziell Mann und Frau? Seit Tagen wird spekuliert, wann und wo genau sich die Modelmama und der Musiker das Jawort geben. Fakt ist: Die Trauung findet auf Capri statt. Zudem ist bekannt, dass Heidi und Tom mehrfach feiern wollen, unter anderem bei einer Vorhochzeitsparty in der Grotta Azzura. Eigentlich ist eben diese erst für Freitag angesetzt – nun überrascht Toms Tokio Hotel-Kollege Gustav Schäfer (30) jedoch mit einem Detail im Netz!

Am frühen Abend zeigte Gustav in seiner Instagram-Story eine Skyline, während er sich offensichtlich auf einem Boot befunden hat. Zu dem Clip schrieb der Schlagzeuger "Auf meinem Weg zur… ", und verzierte den Kommentar sowohl mit einem Braut- als auch einem Bräutigam-Emoji. Allem Anschein nach ist der Musiker an Toms Seite, wenn er seine Traumfrau heiratet – doch bedeutet sein Netz-Update möglicherweise, dass das längst passiert ist?

Gestern zeigten sich Heidi und Tom jedenfalls noch total entspannt, lagen den ganzen Tag am Pool und gönnten sich allerlei italienische Köstlichkeiten. Vor einigen Augenblicken postete die GNTM-Chefin jedoch ein Foto von sich, ihrem Schatz und dessen Bruder Bill (29) – und auf dem trägt sie bereits ein weißes, verdächtiges Kleid.

