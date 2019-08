Doreen Steinert (32) äußert sich endlich zu ihrem Ex-Freund Sido (38)! Bis 2012 waren die Blondine, die jetzt ihr musikalisches Comeback als Reen wagt und der Rapper ein Paar. Vor dem Liebes-Aus verlobten sich die zwei sogar, nach sieben gemeinsamen Jahren gingen sie allerdings schließlich getrennte Wege. Anschließend wollte die gebürtige Potsdamerin nicht über ihre Beziehung sprechen – bis jetzt: So positiv denkt Doreen heute über die Liaison!

Als Sido und Doreen ein Paar wurden, befand sich das Duo noch am Anfang ihrer jeweiligen Karrieren, wie sie sich im Interview mit dem TV-Magazin Brisant jetzt erinnert: "Dafür dann sieben Jahre durchzuhalten, obwohl wir beide so jung waren und dann noch mit dem Erfolg und alles, was der so mit sich bringt, haben wir uns echt gut gemacht, finde ich." Obwohl Paul Würdig, wie der Bühnenstar mit bürgerlichem Namen heißt, schon damals das Image eines Rüpelrappers hatte, habe er sich anschließend aber emotional der "Missing You"-Interpretin gegenüber immer korrekt verhalten, wie sie weiter verriet.

Während der aktuelle Beziehungsstatus der 32-Jährigen nicht bekannt ist, ist Sido seit mittlerweile sieben Jahren mit der Moderatorin Charlotte Würdig (41) verheiratet. Das Paar hat insgesamt zwei Söhne, die sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Hättet ihr gedacht, dass Doreen die Beziehung mit dem Musiker so gut Erinnerung behalten würde? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Andreas Rentz/Getty Images Sido bei einer Pressekonferenz

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert, Sängerin

Anzeige

Kammerer,Bernd Sido und seine Ehefrau, Moderatorin Charlotte Würdig, in einem Uhrenladen in Frankfurt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de