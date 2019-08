Damit dürfte eine Liebes-Reunion vom Tisch sein! Im Mai 2016 hatte sich Brie Larson (29) mit ihrem langjährigen Freund Alex Greenwald verlobt. Ihr Glück war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt: Erst im Januar war bekannt geworden, dass die Schauspielerin und der Musiker getrennte Wege gehen – allerdings sollen die beiden engen Kontakt gehalten haben. Ihr Herz hat Brie nun aber offenbar einem anderen Mann geschenkt: Sie wurde verliebt beim Einkaufen erwischt!

Paparazzi entdeckten die Hollywood-Schönheit am Dienstag in einem Einkaufsladen in Erewhon in Calabasas. Dabei war aber nicht nur Bries gelbes Sommerkleid ein echter Hingucker, wie diese Aufnahmen zeigen. Ob bei der Auswahl des Brotes, zwischen den Regalen oder auf dem Parkplatz: Die 29-Jährige konnte einfach nicht die Finger von ihrem attraktiven Begleiter lassen! Immer wieder berührte Brie den unbekannten Hottie, umarmte ihn, strahlte ihn an und küsste ihn leidenschaftlich. Den Muskelmann schien das nicht zu stören – er erwiderte die Zärtlichkeiten der Captain Marvel-Darstellerin.

Dabei hatte es nach den Trennungs-News so ausgesehen, als könnten Brie und Alex ihrer Liebe noch eine Chance geben. Ein Insider hatte damals gegenüber People ausgeplaudert: "Brie und Alex haben ihre Verlobung vorerst gelöst, aber sie wollen weiterhin in Kontakt bleiben."

ActionPress / ImagePressAgency / face to face Brie Larson auf der "Captain Marvel"-Premiere im März 2019

Anzeige

Getty Images Brie Larson im April 2019

Anzeige

Getty Images Brei Larson und Alex Greenwald im Januar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de