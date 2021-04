Brie Larson (31) haut ihre Fans nicht nur mit ihrer Arbeit aus den Socken! Die Schauspielerin hat in diesem Jahr so einige Projekte auf der Agenda: Unter anderem soll sie für die neue Serie "Lessons in Chemistry" vor und hinter der Kamera stehen. Darüber hinaus startete die Captain Marvel-Darstellerin vor wenigen Monaten eine YouTube-Karriere. Nun hat sich Brie aber offenbar mal eine Auszeit gegönnt und ist nach Hawaii geflogen. Am Strand präsentierte sie bereits jetzt ihre Sommerfigur!

Paparazzi-Fotos zeigen die 31-Jährige, wie sie gerade vom Schwimmen aus dem Meer kommt. Sie trägt einen weißen Badeanzug mit einem Schmetterlings-Print, der ihre schlanke Silhouette noch einmal in Szene setzt. Offenbar hat Brie den Strandtag auch nicht ganz alleine genossen: Weitere Bilder zeigen ihren Freund Elijah Allan-Blitz.

Dass Brie ihren Körper so selbstbewusst präsentiert, ist jedoch nicht selbstverständlich. Wie sie vor wenigen Monaten gegenüber dem W Magazine verraten hatte, habe sie lange gebraucht, sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen. "Ich hatte so viel Zeit meines Lebens damit zu kämpfen, mich hässlich und wie eine Außenseiterin zu fühlen", hatte sie damals erklärt.

Anzeige

MEGA Brie Larson im April 2021 auf Hawaii

Anzeige

MEGA Brie Larson und Elijah Allan-Blitz, Filmstars

Anzeige

MEGA Brie Larson, "Captain Marvel"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de