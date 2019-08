Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) werden schon bald in den Hafen der Ehe einlaufen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Am Samstag soll sich das Paar auf einer Jacht vor Capri das Jawort geben. Am heutigen Freitag wird angeblich noch eine Pre-Wedding-Party in einem angesagten Promi-Klub stattfinden. Ob sich Braut und Bräutigam danach bereits auf den Luxusdampfer zurückziehen werden? Das Schiff hat nämlich schon abgelegt!

Der Hochzeits-Countdown ist bereits angezählt, die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und auch die Location scheint startklar. Die Christina O, so der Name der Jacht, befindet sich bereits auf dem Weg nach Capri. "Sie war jetzt einige Tage hier an der italienischen Küste in Castellamare di Stabia. Da wurde die Hochzeit vorbereitet, es wurden viele Dinge verladen", berichtete RTL-Reporter Reinhard Meissl am Donnerstagabend.

Laut des Bootsverleihs Yacht Charter Fleet bietet das 100 Meter lange Schiff Platz für 34 Personen. Es dürfte beim Jawort am Samstag also ganz schön kuschelig werden. Schließlich scheint die Gästeliste von Heidi und Tom ziemlich lang zu sein. Neben ihren Familien sollen auch internationale Stars wie die Topmodels Tyra Banks (45) und Naomi Campbell (49) und Sängerin Beyoncé (37) Teil der Hochzeitsgesellschaft sein.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz an ihrem 46. Geburtstag am 1. Juni 2019

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den About You Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de