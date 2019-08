Natascha (54), Cheyenne (19), Wilson Gonzalez (29) und Jimi Blue Ochsenknecht (27) gehen zusammen durch dick und dünn – und verbringen so viel Zeit wie möglich miteinander. Am Montag stand mal wieder ein Familienessen in Berlin auf dem Programm. Im Anschluss teilte Mama Natascha einen süßen Schnappschuss des Quartetts am Tisch. Außerdem widmete das Model seinen Kids ein paar rührende Worte!

Auf Instagram zeigte Natascha, wie dankbar sie für ihre drei Kinder ist und schrieb zu einem gemeinsamen Bild: "Wen wird man immer lieben? Seine Kinder." Da sei es egal, ob sie Scheiße bauen, ohne Ende diskutiert werde oder man ihnen verheimlichen müsse, dass Schule tatsächlich ätzend sei. "Scheiß drauf, ich liebe meine Ratten", beendete die Blondine ihren Post und verlinkte ihre Liebsten.

Nataschas Fans feierten das Foto auf ganzer Linie, auch Simone Thomalla (54) war völlig begeistert. "Du hast so Recht", kommentierte die Schauspielerin den Beitrag und fügte drei Herzen hinzu. Simone hat ebenfalls ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Tochter Sophia (29).

AEDT/WENN.com Wilson Gonzalez, Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht im Mai 2019 in Berlin

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht im Juli 2019 in Berlin

AEDT/WENN.com Simone Thomalla im März 2019 in Berlin

