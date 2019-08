Die beliebte Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Saskia Beecks kennt man eigentlich als sehr natürliche Beauty, so präsentiert sie sich auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Doch auch die Schauspielerin ist nur ein Mensch und hat hier und da mit Problemzonen zu kämpfen. So nahm Saskia vor einiger Zeit ordentlich ab. Jetzt ließ die Berlinerin sogar einen kleinen Makel beim Schönheitschirurgen beheben – sie ließ sich Botox spritzen.

Saskia war nämlich vor Kurzem bei der plastischen und ästhetischen Chirurgin Frau Dr. Buschmann am Ku'damm zu Besuch und hat sich eine Injektion des verjüngenden Nervengiftes in die Stirn spritzen lassen. In ihrer Instagram-Story verriet der Soapie, warum er sich für den Eingriff entschieden hat. "Und an alle da draußen, die sagen, dass ich das nicht brauche: doch Leute! Ich habe 30 Kilo abgenommen und habe dadurch viele unnötige kleine Fältchen bekommen. Das nervt mich richtig ab, weil abnehmen eigentlich gesundheitlich gut ist, und jetzt muss ich so etwas quasi machen lassen, damit ich nicht aussehe wie 40. Ich bin ja erst 31", erklärte das TV-Sternchen. Der hohe Gewichtsverlust hat ihrer Haut wohl ordentlich zugesetzt.

Privat läuft es bei der BTN-Darstellerin aktuell richtig rund. Mit ihrer Freundin Nathalie Bleicher-Woth (22) schwebt Saskia immer noch auf Wolke sieben. Die beiden sprechen sogar schon vom Heiraten.

Instagram / saskiabeecks Schauspielerin Saskia Beecks 2019 im Urlaub

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/frau_dr_buschmann/ Frau Dr. Buschmann, ästhetische Chirurgin

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth und Saskia Beecks

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de