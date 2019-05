Für den Fall, dass sich Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth (22) eines Tages das Jawort geben, steht schon jetzt fest, wer seinen Nachnamen abgeben wird! Im Januar verkündeten die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerinnen stolz: Wir sind ein Paar! Seither genießen die beiden ihre Beziehung in vollen Zügen, posten regelmäßig niedliche Pärchenfotos und romantische Liebeserklärungen. In einem aktuellen Video sprechen Saskia und Nathalie sogar schon über eine mögliche Hochzeit und machten zugleich deutlich: Die Frage nach dem gemeinsamen Nachnamen ist längst geklärt!

In einem aktuellen YouTube-Clip haben die Soap-Darstellerinnen Fragen beantwortet, die ihren Fans wohl schon seit dem Couple-Outing unter den Nägeln brannten. Ihre jeweiligen Antworten schrieben die zwei dabei auf Schilder, die sie anschließend in die Kamera hielten. Unter anderem wollte die Community von ihnen wissen, wer bei einer Heirat seinen Nachnamen abgeben würde – und das Ergebnis fiel eindeutig aus: Nathalie! "Oh, das ist Liebe, Leute!", freute sich Saskia, als sie die zustimmende Antwort ihrer Partnerin zu lesen bekam. Nathalie selbst erklärte: "Ich hasse meinen Nachnamen sowieso, von daher."

Doch ihre Abneigung gegen ihren Nachnamen sei nicht der einzige Grund, der Nathalie zu ihrer Entscheidung bewegt hat: "Aber auch so, ich finde deinen Namen voll schön!", offenbarte sie weiter. Ihre Liebste schien das kaum glauben zu können: "Oh echt? Baby, das hat mir noch nie jemand gesagt!", zeigte sich Saskia total gerührt.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth und Saskia Beecks

Instagram / nathalie_bw Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerinnen

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth



