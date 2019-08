Zwischen Teilzeit-Bauer Jörg und seiner Vanessa funkte es 2016 in der Kuppelshow Bauer sucht Frau gewaltig. Auch dank Inka Bauses (50) Unterstützung gaben sich die beiden Turteltauben zwei Jahre später sogar das Jawort und mittlerweile denken die zwei schon über ihre Kinderplanung nach. Was viele gar nicht wissen: Jörgs Schwiegermama hatte in ihm sofort den künftigen Mann ihrer geliebten Tochter gesehen!

Bei RTL-Extra verriet Vanessas Mutter im Gespräch mit Bauernreporter Ralf, weshalb sie sofort wusste, dass Jörg der Richtige für ihre Tochter ist: "Ich hatte Langeweile und kenne ja ihren Geschmack. Und dann gucke ich fern, sehe ihn und denke: 'Mein Schwiegersohn'." Und sie sollte Recht behalten! Die drei stehen sich inzwischen so nah, dass Vanessas Mutter sogar mit aufs Land gezogen ist und nebenan wohnt.

Dementsprechend kennt Vanessas Mom auch Jörgs neunjährigen Sohn Ilias, der bei seiner Mutter in Österreich lebt. Der Kleine besucht Jörg und seine Frau des Öfteren. "Er kommt halt alle zwei bis vier Wochen und bleibt das Wochenende", berichtete der Landwirt happy.

TVNOW "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Vanessa und Jörg an ihrem Hochzeitstag 2018

