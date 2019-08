Cathy Lugner (29) ist wieder total verknallt! Die Ex-Frau von Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner (86) war seit ihrer Scheidung im Jahr 2016 als Single durchs Leben gegangen und hatte sich dabei vor allem auf ihre elfjährige Tochter Leonie konzentriert. Jetzt hat die junge Mutter aber endlich wieder Schmetterlinge im Bauch: Cathy ist seit einiger Zeit wieder glücklich vergeben – und zwar an einen heißen Marineoffizier!

Im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann ist ihr neuer Freund in ihrem Alter. "Er heißt Maurice, ist 28 Jahre alt und hauptberuflich als Offizier in der Deutschen Marine tätig", verrät Cathy gegenüber Bild. Die beiden hatten sich bereits vor einiger Zeit auf einer Geburtstagsparty kennengelernt, aber die 29-Jährige wollte ihr Liebesglück vorerst noch für sich behalten. Die Wahlberlinerin und der aus der Nähe von Bremen stammende Maurice führen momentan zwar eine Fernbeziehung, wollen sich aber zukünftig ein gemeinsames Leben in Berlin aufbauen.

Dass Maurice in der Lage war, der TV-Blondine den Kopf zu verdrehen, können sicher auch seine 190.000 Instagram-Follower nachvollziehen. Denen präsentiert der durchtrainierte Hottie nämlich gerne mal seine Muskeln auf heißen Oben-ohne-Fotos.

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner mit Tochter Leonie

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner mit ihrem Freund Maurice

Sascha Steinbach / Getty Images Cathy Lugner bei Promi Big Brother 2016

