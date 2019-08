Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) haben sich für ihre Hochzeitsgesellschaft etwas ganz Besonderes einfallen lassen! An diesem Wochenende soll sich das Paar auf der Insel Capri das Jawort geben. Wer genau auf der Gästeliste des Liebesspektakels steht, ist ungewiss – klar ist jedoch jetzt, was sich in den Goodiebags der Eingeladenen befinden wird: Alle Anwesenden sollen typisch ca­p­re­sische Sandalen geschenkt bekommen!

Über das kreative Präsent berichtete nun Bild. So beschuht stünde die Eheschließung der Model-Mama und des Tokio Hotel-Gitarristen voll und ganz im Zeichen der italienischen Insel. Die Capri-Sandalen werden zudem von der dort ansässigen Schusterei Il Sandalo Caprese hergestellt: Jedes Schuhpaar soll ein Unikat und eigens für den jeweiligen Hochzeitsgast angefertigt werden. Dafür sollen Heidi und Tom keine Kosten und Mühen scheuen – angeblich kosten die Riemchen-Zehentrenner bis zu 200 Euro.

Am Freitagabend haben die Festlichkeiten begonnen: Im Edel-Restaurant Il Riccio an der Küste der Insel fanden sich die Gäste zur Vorabparty ein. Wie erste Paparazzi-Aufnahmen zeigten, stimmten sich die Turteltauben schon auf das eigentliche Event ein, denn die Braut trug bereits ein weißes Spitzenkleid, ihr Liebster glänzte in einem mintgrünen Hemd und einem ebenfalls grünen Sakko.

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum in Paris

Getty Images Heidi Klum in Paris

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei ihrer Dinner-Party auf Capri

