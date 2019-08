Strikte Regeln auf dem Traumhochzeitsschiff von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29)? Am Samstag ist es auf hoher See vor der italienischen Insel Capri so weit: Die GNTM-Moderatorin und der Tokio Hotel-Gitarrist geben sich das Jawort – und wollen anschließend natürlich ordentlich die Korken knallen lassen. So eine besondere Location erfordert allerdings außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen: Was muss die Hochzeitsgesellschaft auf der Luxus-Jacht Christina O am Wochenende beachten?

"Die können auf dem Schiff machen, was sie wollen", versicherte ein capresischer Polizist jetzt gegenüber Bild. Ganz ohne Unterstützung der italienischen Behörden kann das Liebesspektakel allerdings auch nicht stattfinden. So sei die Küstenwache informiert und habe die XXL-Feier zuvor genehmigt. Zusätzlich wird die Jacht von einem Patrouillenboot begleitet werden und für eine private Security hätte das Brautpaar in spe ebenfalls gesorgt.

Mittlerweile haben die Feierlichkeiten auf Capri schon begonnen: Die ersten Gäste, darunter Wolfgang Joop (74), Bill Kaulitz (29) und Thomas Hayo, sind bereits auf der Insel angekommen. Ob Capri wohl auch nach der Trauung noch die Heimat von der 46-Jährigen und ihrem Liebsten bleiben wird? Zumindest soll sich das Bald-Ehepaar einige Immobilien vor Ort angesehen haben.

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri

Anzeige

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei ihrer Dinner-Party auf Capri

Anzeige

Action Press / Laurent VU/SIPA Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juli 2019 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de