Kehren Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) ihrer Wahlheimat Los Angeles bald den Rücken? An diesem Samstag soll sich das Paar auf einem Luxusschiff vor Capri im Rahmen einer Feier das Jawort geben, zu der angeblich zahlreiche prominente Gäste wie Wolfgang Joop (74) und Naomi Campbell (49) erwartet werden. Doch die italienische Insel ist für das Model und den Tokio Hotel-Gitarristen nicht nur die perfekte Hochzeits-Location – sie könnte auch bald das neue Zuhause der Turteltauben sein!

Wie Bild berichtet, habe das Paar nach seiner Ankunft auf Capri Ende vergangener Woche gemeinsam mit einem Makler mehrere Immobilien besichtigt. Unter anderem soll die "Villa Il Gabbiano" in der bekannten Straße Via Tragara dabei gewesen sein – ein 300 Quadratmeter großes Domizil mit sechs Schlafzimmern und sieben Bädern. Die Villa verfügt außerdem über eine Dachterrasse mit Blick auf den Hafen Marina Piccola. Für stolze sechs Millionen Euro könnte es das neue Heim der Germany's next Topmodel-Chefin und ihres Liebsten werden.

Die finale Entscheidung sollen Heidi und Tom aber noch nicht getroffen haben. "Sie besichtigten weitere Häuser, unter anderem an der Marina Picolla nahe der Faraglioni-Felsen", verriet ein Insider. Ihre Liebe für die Insel soll jedenfalls so groß sein, dass sie auch ihre Flitterwochen dort verbringen wollen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri

Action Press / Veeren Ramsamy-Christophe Clovis Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juli 2019 in Paris

WENN Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Simon Cowell-Party

