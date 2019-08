Was für ein Hochzeitsmarathon! Schon am Freitag starteten Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) mit einer Dinner-Party in das wohl spannendste Wochenende ihres Lebens. Heute gipfelte ihr Liebesglück dann in einer romantischen Trauung auf einer Luxusjacht vor malerischer Kulisse: der Trauminsel Capri. Aktuell dürfte die anschließende Feier in vollem Gange sein – während es morgen in einem Beach-Club dann etwas entspannter zugehen soll.

Die Location: La Fontelina, eine zu Fuß nur schwer erreichbare Strand-Bar in einer abgelegenen Bucht. Alternativ und deutlich einfacher gestaltet sich die Anfahrt mit einem Boot. Ein spontaner Abstecher sei laut Bild jedoch nicht drin: Um eine der begehrten Liegen zu ergattern, müsse man sie im Vorfeld für 28 Euro am Tag reservieren. Laut Heidi und Toms Einladung stehe die Anlage morgen zur freien Verfügung – Brunch und einzigartige Tauchgänge inklusive.

"Am Sonntag ist der Laden exklusiv verbucht, hier werden Polizisten und Sicherheitsleute den Zugang bewachen", verriet auch ein Mitarbeiter auf Nachfrage des Onlineportals und plauderte weiter aus: "Wir rechnen mit über 100 Gästen."

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz küssen sich auf ihrer Hochzeit

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum an ihrem Hochzeitstag

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum sowie Wolfgang Joop bei der Wedding-Dinner-Party

