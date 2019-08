Tatsächlich: Heidi Klum (46) hat ihrem Traummann Tom Kaulitz (29) das Jawort gegeben! Seit wenigen Augenblicken gehen die Modelmama und der Musiker nun also als Mann und Frau gen gemeinsamer Zukunft. Für das große Highlight ihrer rasanten Liebesgeschichte hat sich der Bräutigam mächtig ins Zeug geworfen. Doch seine nun frisch angetraute Gattin dürfte mit ihrem Kleid jeden in den Schatten gestellt haben: In dieser Traumrobe heiratete Heidi!

In strahlendem Weiß schritt die 46-Jährige vor den Altar. Doch im Gegensatz zu ihrem sonst eher sexy und meist lässigen Kleidungsstil trumpfte Heidi heute mit einem absoluten XXL-Dress auf. Paparazzi-Fotos zeigen: Das Kleid war trägerlos, bestand aus Unmengen an Stoff und wurde vor allem im Bereich des Dekolletés mit allerhand Glitzersteinen verziert. Generell war die Robe über und über mit Blumenornamenten versehen. Dazu kombinierte sie einen riesigen Schleier, der ihr weit bis über den Hintern fiel.

Auf eines verzichtete Heidi allerdings wohl: ihre Schuhe! Auf einigen Bildern ist die GNTM-Chefin an der Reling zu sehen – und das komplett barfuß. Und auch Bräutigam Tom ließ seine Schuhe allem Anschein nach zu Hause.

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum am Hochzeitstag

Splash News Heidi Klum bei ihrer Hochzeit

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz' Hochzeit

Splash News Heidi Klum bei ihrer Hochzeit

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Jawort



