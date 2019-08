Die beliebte italienische Urlaubsinsel Capri ist aktuell von Liebe geschwängert. So findet dort an diesem Wochenende die Hochzeit des Jahres statt – Germany's next Topmodel-Oberhaupt Heidi Klum (46) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) geben sich dort das Jawort. Doch die beiden sind nicht einzigen die aktuell auf der Trauminsel ihre Zuneigung zelebrieren. Leona Lewis und ihr frisch angetrauter Gatte Dennis Jauch verbringen dort zeitgleich ihre Flitterwochen.

Um nach ihrer Eheschließung gebührend zu feiern, haben sich die Musikerin und der Tänzer dazu entschlossen, eine Italien-Rundreise zu machen. Neben Capri waren die beiden unter anderem auch in Poitano, Rome und Firenze. Auf ihrem Instagram-Account teilte die "Bleeding Love"-Interpretin einige Schnappschüsse von ihrem Liebes-Trip. Immer dabei ihr eleganter Sommer-Strohhut mit einem weißen Band.

Paparazzi-Bildern zufolge befinden sich die frisch verheirateten Lovebirds aktuell auch auf Capri. Ob Leona (34) und Dennis der Hochzeit von Heidi und Tom wohl auch als Gäste beiwohnen werden? Ganz so abwegig ist das nicht, da der Choreograph schon als GNTM-Gastjuror neben der Modelmama tätig war.

