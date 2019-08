Dieses Promipärchen hatte in den vergangenen Wochen für mächtig Verwirrung gesorgt! Ende Juli verkündeten amerikanische Medien, dass die Riverdale-Stars Lili Reinhart (22) und Cole Sprouse (27) von nun an getrennte Wege gehen würden. Die Fans zeigten sich geschockt über das plötzliche Liebes-Aus der beiden Schauspieler – und waren umso überraschter, als das Paar kurz darauf verkündet hatte, dass es seine Beziehung gar nicht beendet hat. Zum Geburtstag ihres Liebsten postet die Blondine nun einige herzergreifende Zeilen und macht damit klar: Die zwei sind noch immer total happy.

"Ich habe versucht, ein Gedicht für dich zu finden, weil meine Worte nicht ausgereicht haben. Aber ich habe nichts gefunden, was dir gerecht werden könnte", schreibt Lili unter ein Foto des Geburtstagskindes auf Instagram. Zum 27. Jubiläum des Seriendarstellers gibt die Beauty damit einen ungewohnt privaten Einblick in ihr Gefühlsleben. "All diese Liebesgedichte können es einfach nicht richtig ausdrücken, die Worte eines anderen könnten niemals passen. Denn niemand weiß, wie viel Glück es ist, dich zu lieben", fährt sie fort und kreiert damit eine ganz persönliche Liebeserklärung in Gedichtform an ihren Cole.

Nachdem ein Insider offenbar erklärt hatte, dass das Pärchen angeblich Schluss gemacht hätte, wendete sich Lili vor wenigen Tagen mit diesen Worten an die Öffentlichkeit: "Wichtige Neuigkeiten: Eine zuverlässige Quelle hat uns verraten, dass keiner von euch einen Scheiß weiß." Damit spielte sie darauf an, dass der angeblich so glaubwürdige Informant über die Liebe der beiden rein gar nichts sagen könne.

Getty Images Cole Sprouse und Lili Leinhart bei der Met Gala 2019

Instagram / lilireinhart Schauspieler Cole Sprouse

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse auf der Filmpremiere von "Five Feet Apart"

