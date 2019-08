Es war wohl die Hochzeit des Jahres: Bei einer traumhaften Zeremonie auf Capri nahm Germany's next Topmodel-Oberhaupt Heidi Klum (46) gestern ihren Freund Tom Kaulitz (29) zum Mann. Die Eheschließung der Blondine und des Tokio Hotel-Gitarristen fand auf einer Luxusjacht statt. Am Abend vorher gab es schon ein Pre-Dinner mit den Hochzeits-Gästen. Und auch für das Mittagessen danach ging es für die Wedding-Gesellschaft in ein exquisites Restaurant.

Heidi und Tom luden ihre angereisten Freunde und Familienmitglieder zum After-Wedding-Lunch in das Restaurant La Fontelina auf Capri ein. Auch dieses Mal setzte die Modelmama auf ein weißes Sommerkleid. Tom erschien dagegen mit offenen Haaren in einem gestreiften Hemd, was ihm offensichtlich schnell zu heiß wurde, da er nach kurzer Zeit im Tanktop und mit Basecap abgelichtet wurde. Dieser kulinarische Hotspot wurde erneut per Boot angesteuert. Die frisch getrauten Eheleute scheinen beide große Wasser-Fans zu sein.

Während der Trauung auf der Christina O trug Heidi ein süßes Accessoire, mit dem sie noch einmal deutlich betonte, wie sehr sie ihren Tom liebt. Es handelte sich um eine Kette mit seinem Namen, die sie um den Hals trug.

Carlo Hermann/ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz

Carlo Hermann/ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum

Carlo Hermann/ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz

