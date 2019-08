Was für ein süßes Detail! Am Samstag schipperten Heidi Klum (46) und ihr Partner Tom Kaulitz (29) buchstäblich in den Hafen der Ehe. Auf einer Jacht vor Capri gaben sie sich im Beisein von Freunden und Familie das Jawort. Die Braut schritt in einem weißen, auffällig bauschigen Kleid zum Altar. Der Schmuck fiel hingegen sehr schlicht aus, hatte aber eine besondere Bedeutung.

Bei diesem Anblick ist Tom bestimmt das Herz aufgegangen. Schaut man sich die Paparazzi-Bilder der Hochzeit genauer an, erkennt man, dass Heidi nicht nur eine goldene Kette mit einem Herzanhänger trug, sondern auch eine mit dem Namen ihres Mannes. Die drei filigranen Buchstaben sind eine liebevolle Widmung an den Tokio Hotel-Rocker. Und damit ist auch klar: Heidi trug an ihrem großen Tag auf jeden Fall etwas Altes, denn sie zeigte sich nicht zum ersten Mal mit dem edlen Schmuckstück.

Bei der amfAR Gala im vergangenen Februar wurde die 46-Jährige von ihren beiden Germany's next Topmodel-Schützlingen Vanessa und Cäcilia begleitet. Tom konnte an diesem Abend anscheinend nicht dabei sein. Trotzdem trug sie ihren Liebsten durch das Namens-Kettchen ganz nah an ihrem Herzen.

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum an ihrem Hochzeitstag

WENN.com Heidi Klum auf der amfAR Gala 2019

