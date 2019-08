Das Leben von Model und TV-Superstar Heidi Klum (46) interessiert Menschen auf dem gesamten Globus. So ist die Blondine immer wieder Mittelpunkt unzähliger Schlagzeilen und Presseberichte. Auch ihre kürzlich vollzogene Hochzeit mit Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) wurde zu einem weltweiten Spektakel. Doch löste Heidi während der Feierlichkeiten ein ganz anderes Mysterium um ihre Person? Seit Längerem kursiert das Gerücht – das GNTM-Oberhaupt sei schwanger. Das scheint sich jetzt als falsch herauszustellen.

Zu der Traumtrauung von Heidi und Tom auf einer Luxusjacht vor der Trauminsel Capri gibt es bereits unzählige Paparazzibilder. Egal ob beim Pre-Dinner, dem Hochzeitstag selbst oder dem After-Lunch, die Fans bekommen einen sehr guten Einblick in die Festlichkeiten. Dem geschulten Auge fällt bei einigen Aufnahmen auf – die Moderatorin gönnt sich aus diesem freudigen Anlass das eine oder andere Gläschen Alkohol. Egal ob Wein oder Sekt, Heidi ist in Cheers-Laune. Wäre sie in anderen Umständen, würde sie wohl eher auf Softdrinks zurückgreifen.

Natürlich könnte es sich bei den Flüssigkeiten in den Gläsern auch um alkoholfreie Pendants der beliebten Partygetränke handeln, laut RTL-Informationen befand sich aber in der Tat Hochprozentiges in den Behältern. Und zu diesem schönen Anlass will sicher jeder mit der Braut anstoßen.

Carlo Hermann/ActionPress Heidi Klum mit Ehemann Tom Kaulitz auf Capri 2019

Carlo Hermann/ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz sitzen an einem Tisch

Carlo Hermann/ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum

