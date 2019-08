Prinz Harry (34) macht seiner Meghan (38) in aller Öffentlichkeit eine zuckersüße Liebeserklärung! Die Herzogin feiert heute ihren 38. Geburtstag – den ersten, den sie mit ihrem Partner und ihrem kleinen Söhnchen Archie Harrison verbringt. Zu diesem Ehrentag lässt es sich natürlich ihre bessere Hälfte nicht nehmen, Meghan ein paar emotionale Zeilen zu widmen: Im Netz beglückwünscht Harry nun höchstpersönlich seine Meghan!

Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account teilt der stolze Ehemann ein Foto seiner Meghan, auf dem sie in einem blauen Wickelkleid übers ganze Gesicht strahlt. Dazu schreibt der 34-Jährige: "Ich wünsche meiner unglaublichen Frau alles Gute zum Geburtstag! Danke, dass du dieses Abenteuer mit mir bestreitest. In Liebe, Harry." Schon in wenigen Minuten sammelt der Herzog für diese ganz persönlichen Worte über 100.000 Likes.

Natürlich lassen sich auch die Fans nicht nehmen, ihrer Lieblings-Herzogin ein paar warme Worte zu ihrem großen Tag zu hinterlassen. "Ich hoffe, dass du einen großartigen Tag mit deiner süßen Familie verbringst", schrieb beispielsweise eine Followerin. Ob sich Meghan nach ihrem Geburtstag vielleicht auch noch persönlich bei ihren Abonnenten meldet?

Getty Images Herzogin Meghan in Tonga, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison am Rande eines Polo-Spiels

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de