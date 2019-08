Ein trauriger Gedanke: Obwohl sich Queen Elizabeth II. (93) trotz ihrer 93 Jahre weiterhin bester Gesundheit erfreut, wird trotzdem irgendwann der Tag kommen – auch die britische Königin wird irgendwann einmal sterben. Für den Ernstfall ist jedoch natürlich vorgesorgt und nach ihrem Ableben sorgt ein geheimer Code dafür, dass zuerst der britische Premierminister vom Tod des royalen Oberhaupts erfährt – und auch danach verläuft alles streng nach Protokoll.

Wird der Tod der Queen festgestellt, hat ihr privater Sekretär die Aufgabe, den Premier mit den geheimen Worten zu informieren: Diese sollen laut Angaben von The Sun "London Bridge is down" (übersetzt "Die London Bridge ist gefallen") lauten. Danach sollen die Regierungen der Commonwealth-Länder informiert werden. Erst dann soll die Nachricht an die Öffentlichkeit gelangen – britische Nachrichtensprecher werden aufgefordert, die Botschaft in schwarzer Kleidung zu überbringen. Vor dem Buckingham-Palast wird zudem eine Nachricht zum Tode der Queen aufgestellt.

Seit dem 6. Februar 1952 ist Queen Elizabeth II. bereits im Amt – somit sitzt sie bereits seit stolzen 67 Jahren auf dem Thron. Im Falle ihres Todes soll das gesamte Land offiziell zwölf Tage trauern – erst danach darf ein Gottesdienst in Westminster Abbey sowie die Beerdigung stattfinden. Die momentane Thronfolge sieht vor, dass danach Prinz Charles (70) zum König ernannt werden wird.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Royal Garden Party im Buckingham Palace

Splash News Queen Elizabeth II. beim Royal Windsor Cup Polospiel 2019

Instagram / Chris Jackson Getty Prinz Charles' Porträt zum 50. Prinzen-Jubiläum



