Endlich gibt es die ersten Hochzeitsbilder von Leona Lewis (34) und ihrem Gatten Dennis Jauch! Ende Juli überraschte die Sängerin ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie hat ihrem deutschen Langzeitfreund bei einer romantischen Zeremonie in Italien das Jawort gegeben. Nun veröffentlichte die "Footprints in the Sand"-Interpretin auch erste Eindrücke von der Hochzeit – und machte ihrem frisch angetrauten Ehemann eine rührende Liebeserklärung!

"Ich werde diesen Tag ein Leben lang in Ehren halten", kommentierte die Balladen-Queen ein Instagram-Foto, das sie und Dennis in ihren Hochzeits-Outfits zeigen. "Vor neun Jahren kam dieser erstaunliche Mann in mein Leben und letztes Wochenende sagten wir 'Ich will', umgeben von den Menschen, die wir lieben", schrieb Leona und verriet, wie romantisch ihr großer Tag war: Von einem Abendessen in den Weinbergen der Toskana über eine Zeremonie in einer kleinen Kapelle, die sie vor dem Sturm draußen geschützt habe, bis hin zu einer durchgetanzten Nacht – "jeder Moment war ein Geschenk der Liebe", schwärmte die 34-Jährige.

Ihre Flitterwochen verbringen Leona und ihr Liebster übrigens aktuell auf Capri – dort, wo sich auch Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) am vergangenen Wochenende getraut haben. Auch sie wollen auf der italienischen Insel flittern.

