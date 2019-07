Sie ist unter der Haube: Leona Lewis (34) hat ihren deutschen Freund Dennis Jauch geheiratet! Bereits Mitte vergangener Woche wurde spekuliert, dass nach der Verlobung im November dieses Wochenende die Hochzeit der 34-Jährigen und ihres Partners folgen soll. Und die Gerüchte haben sich als wahr herausgestellt! Leona gab Dennis am Samstag das Jawort – an ihrem großen Tag trug die Balladen-Queen aber nicht ein oder zwei, sondern gleich drei Outfits!

Die romantische Zeremonie soll in Italien stattgefunden haben – so berichten aktuell mehrere Medien wie zum Beispiel Hello. Laut der Zeitung trug Leona ein Kleid während der Zeremonie, während sie für den Empfang in ein anderes Dress schlüpfte und für die anschließende Party wählte sie einen Jumpsuit. Und es sind noch mehr Details bekannt: Die Britin soll zu "Ave Maria" zum Altar geschritten sein im Beisein von 180 Gästen – unter denen sich unter anderem Sugababes-Star Keisha Buchanan (34) befand.

Anfang Juni feierte Leona den obligatorischen Junggesellinnenabschied – und zwar auf Hawaii. Nach dem spaßigen Trip konnte sie es aber nicht mehr erwarten, ihren Schatz zu ehelichen: "Ich könnte mir keine unterstützendere, lustigere und unglaublichere Frauengruppe wünschen, die an meinem großen Tag an meiner Seite stehen wird", schrieb die Britin dankbar im Netz.

Getty Images Leona Lewis und Dennis Jauch im Februar 2019 in West Hollywood

Frederick M. Brown/Getty Images Leona Lewis und Dennis Jauch bei einer Oscar Party 2017

Jen Lowery / Splash News Leona Lewis in L.A.

